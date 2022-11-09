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TDP lideri Sarıgül'den Kilis'te 'af' çağrısı

Politika Haberleri

TDP lideri Sarıgül'den Kilis'te 'af' çağrısı

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te parti binasının açılışını gerçekleştirip, cezaevi önünde genel af çağrısı yaptı.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te parti binasının açılışını gerçekleştirip, cezaevi önünde genel af çağrısı yaptı.

TDP lideri Sarıgül, Kilis'te partisinin il binasının açılışını yaptı. Sarıgül, daha sonra partililer ile birlikte Kilis Cezaevi önünde açıklama yaptı. Genel af çağrısını yineleyen Sarıgül, "9 Nisan'da yaptığımız af talebimiz, siyasi değil vicdani bir taleptir. Pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan konular oldu ve birçok kişi cezaevine girdi. Cezaevi ve tutukevlerinde kapasitenin son derece üzerinde kader mahkumları var. Pandemi koşulları nedeniyle çek ve senetlerini ödeyemeyen esnaflarımız cezaevine girdi. Biz kader mahkumları için af çağrımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Mustafa Sarıgül Kilis Politika Haberler

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