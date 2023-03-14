TDP lideri Sarıgül: 'Biz ittifakta olmak zorunda mıyız'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, düzenlediği basın toplantısında seçim tarihinin belirlenmesi ile ittifak arayışlarının hız kazanmasına ilişkin "Biz ittifakta olmak zorunda mıyız kardeşim ama Türkiye ne yazık ki böyle bir noktaya geldi" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, düzenlediği basın toplantısında seçim tarihinin belirlenmesi ile ittifak arayışlarının hız kazanmasına ilişkin "Biz ittifakta olmak zorunda mıyız kardeşim ama Türkiye ne yazık ki böyle bir noktaya geldi" dedi.

TDP genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, seçim tarihinin belirlenmesi ile siyasi partilerin ittifak arayışlarının hız kazandığını dile getirdi.

Belediye başkanlığı dönemine dikkat çeken Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak bizim milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yok. Biz iktidarımızda a partisi, b partisi ayırımı yapmayız. Biz iktidar olduğumuz zaman sadece bize oy verenlerin iktidarı olmayız, bize oy vermeyenlerin de haklarını ve hukuklarını koruruz. Nasıl belediye başkanlığı döneminde ötekimiz olmadıysa iktidarımızda da ötekimiz olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Partiler 50+1 kıskacından kurtarılmalı"

Parti olarak demokratik parlamenter sistemden yana olduklarını belirten TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminin yürümediğini ve gözden geçirilmesini arzu ediyoruz. Deprem felaketinde enkaz altında kalan ne yazık ki devlet değil sistem olmuştur. Bu sistem nedeni ile siyaset '50+1' kıskacına girdi, ittifak siyasetine dönüştü. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Bazıları hangi ittifakta olduğumuzu soruyor. Biz ittifakta olmak zorunda mıyız kardeşim ama Türkiye ne yazık ki böyle bir noktaya geldi. Türkiye bir sonraki seçimlere demokratik parlamenter sistem içerisinde girmeli, partiler 50+1 kıskacından kurtarılmalı, seçmenin önüne kendi görüşlerini, kendi projelerini ve kendi anlayışlarını aktararak çıkmalıdır. TDP olarak, bu amaca hizmet eden, ilkelerimize uyan yapıyı tekrar tekrar değerlendiriyoruz. Anayasamızın ilk dört maddesini şart koşarız, ilk dört madde değiştirilmez, çünkü TDP koltuk peşinde koşan parti değil, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin peşinde koşan partidir" dedi. - ANKARA