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TDP Genel Sekreteri Mutlu, partisinin Bursa teşkilatını ziyaret etti

AA - Cem Şan - Politika
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TDP Genel Sekreteri Mutlu, partisinin Bursa teşkilatını ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu, partisinin Bursa teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Sekreteri ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Teoman Mutlu, partisinin Bursa teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.

Bursa'da partilileriyle buluşan Mutlu, yaptığı konuşmada, Bursa'nın iş dünyasıyla iç içe oluşu, tarihi, kültürü, sanatı ve sporuyla ülkede her dönem söz sahibi illerden biri olduğunu belirterek, kentin insan kaynağıyla ülkenin her dönem siyasetinde aktif rol aldığını bildirdi.

Partisinin gündeme getirdiği konulara değinen Mutlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Değişim Partisi olarak ülkenin kısa, orta, uzun vadelerde sorunlarını iyi biliyoruz, çözüm önerilerimizi hazırlıyoruz. Konu başlıklarına göre önem sırasını belirleyip Muhalefet partilerinin çıkaramadığı alternatif fikirleri ülke gündemine taşıyoruz. Her bölgenin ve ilin kendine özgü siyasetini, ekonomisini, yaşam standartlarının önemsiyor, ziyaretlerde bulunduğumuz illerde teşkilat yapılanmasının da ona göre dizayn edilmesine dikkat ediyoruz."???????

AA / Cem Şan - Politika

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