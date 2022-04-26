TDP Genel Başkanı Sarıgül, Sincan Cezaevi önünde 'af çağrısı' yaptı Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, genel af çağrısını tekrarlayarak, "Gelin hep birlikte kader mahkumlarını sevindirelim. Devletimizin güçlü, adil, vicdanlı ve merhametli olduğunu gösterelim." dedi.

Sarıgül, bazı parti yöneticileri ile Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

9 Nisan'dan bu yana af çağrısında bulunmaya devam ettiğini belirten Sarıgül, ülkede toplumsal barışa ihtiyaç olduğu söyledi.

Mustafa Sarıgül, "Cezaevleri şu anda doldu ve taştı. 7 kişilik koğuşlarda, 25-30'ün üzerinde yurttaşımız beraber kalmakta." ifadesini kullandı.

Yargılamaların hakkaniyete uygun olmadığı, alelacele yapıldığı konusunda da çeşitli iddialar bulunduğunu aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bu gerekçelerle buradan bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte kader mahkumlarını sevindirelim. Devletimizin güçlü, adil, vicdanlı ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak kader mahkumlarına maddi ve manevi destek verelim. Çıkacak kader mahkumlarına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür, bunu gösterelim. Bizim için önce devletimiz sonra partimiz gelir. Biz, 5 milyon Suriyeliye kucak açtık, onlara büyük destek verdik, kader mahkumu olan 250 bin yurttaşımıza da cezaevinden çıktıktan sonra gerekli desteği vermeliyiz. Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum ve diyorum ki affet Türkiye'm.' Anaların hasretini dindirmek için, çocukları sevindirmek için, haksızlığa uğramışlar için affet Türkiye'm."

Af çağrılarına Türkiye'nin her noktasından devam edeceklerini bildiren Mustafa Sarıgül, "İnanıyorum ki vicdanlı, merhametli olan, hakkaniyet duygusuna inanan bütün yurttaşlarımızın el birliği ile bu affı gerçekleştireceğiz. Bu af, kamu vicdanındaki bütün yaraları saracaktır, anneleri ve babaları sevindirecektir." diye konuştu.