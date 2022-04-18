TDP Genel Başkanı Sarıgül Pençe Kilit Operasyonu'nu değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda dualarının Mehmetçik'le olduğunu belirterek, "Evlatlarımız, bayrağımızı, toprağımızı korumak için gece yarısı o bölgelere de huzur ve barış getirmek için gerçekten bir mücadeleye kalkışmışlardır." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren, Sarıgül, Adıyaman'daki 78 kişilik temizlik işçiliğine 17 bin 86, Niğde'deki 28 kişilik temizlik işçiliğine 9 bin 625 kişinin başvuru yaptığını, ülkede kiraların arttığını, asgari ücretin kiraya yetmediğini savundu.

Mustafa Sarıgül, "Ama bu sorunlar konuşulmuyor, tartışılmıyor. Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışılıyor. Ankara'da bunları konuşturmayan bir siyaset lobisi var. Bu siyaset lobisini evlerine gönderecek olan, bütün hesapları, altüst edecek olan parti TDP'dir." diye konuştu.

Türkiye'deki sığınmacıların milli güvenlik sorunu haline geldiğini de öne süren Sarıgül, "Sınırlarımızın yol geçen hanına dönmesi, artan suç ve taciz vakaları, huzursuzluk yaratmaya başladı. Bu durum, terör kadar önemli bir sorundur, iç barışın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan'la, İsrail ile barış yapabiliyorsak Suriye ile de yapmalıyız. Suriyelilerin, ülkelerine dönmelerini sağlayacak şartların oluşması için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Milli Savunma Bakanı'mıza başarılar diliyorum"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Evlatlarımız, bayrağımızı, toprağımızı korumak için gece yarısı o bölgelere de huzur ve barış getirmek için gerçekten bir mücadeleye kalkışmışlardır. İnşallah, o evlatlarımız, kazasız belasız tekrar bu mübarek günde annelerinin babalarının yanına döner. Milli Savunma Bakanı'mıza başarılar diliyorum. Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyorum. Dualarımız Mehmetçik için."