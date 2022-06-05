TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kocaeli'de cezaevi önünde açıklama yaptı - Haberler

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısını yineleyerek, "Devletimizin merhametini bir kez daha gösterme zamanıdır." dedi.

Sarıgül, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, TDP olarak yaptıkları af çağrılarının siyasi değil vicdani olduğunu söyledi.

Af çağrısını yaparken herhangi bir hesap içerisinde olmadıklarını vurgulayan Sarıgül, "Toplumsal barışa, kardeşlik hukukuna ihtiyaç var. Devletimiz vicdanlıdır, merhametlidir, şefkatlidir. Toplumsal barış için 'Affet Türkiye'm' diyoruz. Devletimizin merhametini bir kez daha gösterme zamanıdır." diye konuştu.

Sarıgül, açıklamanın ardından kentten ayrıldı.