TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırıkkale'de 'genel af' çağrısında bulundu

KIRIKKALE (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevlerindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısını yineledi.

Sarıgül, Kırıkkale'de Keskin Ceza İnfaz Kurumu önünde mahkum yakınlarıyla sohbet etti.

Mustafa Sarıgül, gazetecilere, af konusunun siyasi değil, vicdani bir konu olduğunu belirterek, yaraları sarmak ve gönülleri almak için af çıkarılmasını arzuladıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, şefkatli ve merhametli bir devlet olduğuna dikkati çeken Sarıgül, şöyle konuştu:

"Hiçbir siyasi fark gözetmeden bütün yurttaşlarımız için af konusunda iş birliği yapmalıyız ve Türkiye'mizin arzu ettiği toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affını mutlaka çıkarmalıyız. Cezaevlerinde 275 bin yatak kapasitesi ve şu anda 325 bin mahkum var. Dolayısıyla salgın koşulları münasebetiyle yargılamaların hızlı olduğu, bazı konuların gözden kaçtığıyla ilgili önemli duyumlar var. Güzel ve cennet Türkiye'm, anneler, çocuklar, babalar ve toplumsal barış için affedelim. Çıkan mahkumlara ekonomik destek vermeliyiz. Nasıl ki gönlü büyük Türkiye'miz 9 milyon Suriyeliye bakıyorsa 250 bin kader mahkumuna da yüreklerimizi, kollarımızı ve kalplerimizi mutlaka açmalıyız. Onların da toplumla buluşmasını mutlaka sağlamalıyız. Çağrımız asla siyasi değildir, vicdanidir. Bütün vicdanları rahatlatmak için şefkatli ve güçlü devletim, affet Türkiye'm."

Sarıgül'e, partisinin İl Başkanı Ebubekir Eroğlu ve bazı partililer eşlik etti.