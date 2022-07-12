TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin"

İhlas Haber Ajansı - Politika
TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarıgül, TDP'nin barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını, savunan bir parti olduğunu kaydederek, "Onun içindir ki, Türkiye'yi barışa barışa büyüteceğiz, barışa barışa değiştireceğiz diyoruz. Bir Kürt yurttaşımız, Kürt gibi yaşamak istiyorsa, Alevi yurttaşımız, Alevi gibi yaşamak istiyorsa, Zaza yurttaşımız, Zaza gibi yaşamak istiyorsa, Süryani, Ermeni, Musevi yurttaşımız, kendi gibi yaşamak istiyorsa, bunun kimseye zararı yoktur. Bırakın, herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin. Bırakın herkes kendi inanç, kültür ve geleneklerine çocuklarına ve torunlarına istediği gibi öğretsin. Biz, milletimiz mutlu, devletimiz güçlü olsun, diye varız. Türkiye'yi varlığa, berekete, adalete ve huzura, kavuşturacak olan parti TDP'dir" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title