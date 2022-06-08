TDP Genel Başkanı Sarıgül, ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Haberler

TDP Genel Başkanı Sarıgül, ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu

ANKARA Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İşçi, memur, sözleşmeli ayrımı gözetmeksizin her emekçinin enflasyon karşısında uğradığı zarar, yaşam standardında oluşan erozyon hakkaniyete uygun bir şekilde telafi edilmelidir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, belediye işçilerinin son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve artan enflasyon karşısındaki durumlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Maaşlara yapılan artışlarda ayrım gözetmenin yanlış olduğunu vurgulayan Sarıgül, "İşçi, memur, sözleşmeli ayrımı gözetmeksizin her emekçinin enflasyon karşısında uğradığı zarar, yaşam standardında oluşan erozyon, hakkaniyete uygun bir şekilde telafi edilmelidir. TÜİK tarafından açıklanan ancak gerçeği yansıtmadığı aşikar olan yüzde 70 oranında enflasyon farkı sadece memurlara verilirken, belediye işçilerine yüzde 20 ila yüzde 40 arasında yansıtılmaktadır. Bu adaletsizliğe sessiz kalan siyasal partilerin tümü vebale ortaktır" dedi.

"Kayıtsız, şartsız her emekçi için adalet"

Adalet esasını gözettiğini iddia eden muhalefet partilerinin belediyelerinde de iktidarın belediyelerinde de durumun farklı olmadığını savunan Mustafa Sarıgül, "Çalışanına değer veren, onlar arasındaki adaleti sağlamak zorundadır. Memura yüzde 70, işçiye yüzde 20 artış demek, zedelenen adalet duygusu demektir. TÜİK tarafından soba borusuyla, pinpon topuyla hesaplanan enflasyon oranı, çarşıda pazarda anlamsız kalmaktadır. Yüzde 70 artış dahi çalışanın kaybolan yaşam standardını yerine getirmekten uzakken, belediye işçisinin alın terine layık görülen yüzde 20, yüzde 40 artış her şeyden önce onur kırıcıdır. Vatandaş için umut olmaktan uzakta yaklaşımlar karşısında da çözüm değişimden geçmektedir. Türkiye Değişim Partisi'nin olduğu yerde umutsuzluğa yer yoktur" açıklamasında bulundu.