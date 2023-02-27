TDP Genel Başkanı Sarıgül, basın toplantısında konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hükümeti eleştirmek, devleti eleştirmek değildir. Devletimizin, başımızın üstünde yeri var." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, siyasetin görevinin tedbir almak, çare bulmak ve çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Sarıgül, depremi istismar edenlerle içi yanan insanların aynı kefede tutulamayacağını belirterek, "Hükümeti eleştirmek, devleti eleştirmek değildir. Devletimizin, başımızın üstünde yeri var. TDP olarak devletimizi eleştirmeyiz, devletimizi her zaman koruruz. Devletimize dün laf söyletmedik, bugün söyletmiyoruz, yarın da kesinlikle söyletmeyiz." diye konuştu.

İktidarın, olabilecek sorunları, afetleri önceden öngörmesi ve tedbir alması gerektiğini dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"İlk iş olarak doğal afetler ve deprem bakanlığının kurulması şarttır. Yerelleşme ve sivilleşmek lazım. Yerel yönetimleri son derece güçlendirmek lazım. Sivil toplum örgütlerini de bu noktada gerçekten teşvik etmeliyiz. Dere yatakları, fay hatları üzerindeki yapılaşmaya izin vermemeliyiz. İmar affı çıkarmayı yasaklamalıyız, bunu anayasal güvence altına almalıyız."

Sarıgül, seçim tarihinin belirsizliğinin ortadan kalkmasının önemine değinerek, "Meclis, hangi tarihte yapılacaksa yapılsın karar vermeli ve bir an önce seçim yapılmalıdır. Bu konu rafta duracak bir konu değil. Yarın parlamento toplanıyor, geciktirmeden seçim tarihinin açıklanmasını mutlaka bekliyoruz." ifadesini kullandı.