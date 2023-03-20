TDP Genel Başkanı Sarıgül, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti olarak İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u savunduklarını bildirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti olarak İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u savunduklarını bildirdi.

Sarıgül, TDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazanın, Türkiye'ye, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti, enflasyona ve buna paralel artan gıda fiyatlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Mustafa Sarıgül, dar gelirli vatandaşların, hayat pahalılığına karşı korunması için asgari ücretin, emekli ve memur maaşlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanmasını, polislerin çalışma koşullarının düzeltilmesini, özlük haklarının iyileştirilmesini, uzman çavuşlara kadro verilmesini, 100 bin öğretmen, 20 bin engelli ataması yapılmasını isteyen Sarıgül, "Ölümlü kazaya karışmayan sürücülere bir defaya mahsus ehliyet affı çıkarılmalı. Kuryelerin de çalışma şartlarının muhakkak düzeltilmesi, kuryeliğin tehlikeli meslek statüsüne alınması lazım." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "kadını şiddete karşı koruyan yasayı savunduğu için tehdit edildiğini" söylediğini belirten Sarıgül, "TBMM'de bulunan bütün kadın milletvekilleri, siyasi pozisyonlarını bir kenara bırakarak, ortak bir basın açıklaması yapmalı ve Sayın Zengin'e destek vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, son günlerde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili tartışmalar yaşandığını hatırlatarak, "Partimiz olarak İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı Kanun'u savunuyoruz." dedi.

Anayasanın ilk 4 maddesinin, partilerinin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Erdoğan için düzenlenmiş bir sistemdir. Türkiye, bu sistemden çıkmalı, bir sonraki seçimleri, demokratik parlamenter sistem içinde yapmalı ve normalleşmelidir. Bu ittifaklara da son verilmelidir, Türkiye ittifaklara mahkum olmamalıdır." ifadesini kullandı.