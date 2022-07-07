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TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Ordu'da gazetecilerle buluştu

AA - Eyüp Elevli - Politika
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TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, Ordu'da gazetecilerle buluştu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipağaoğlu, Ordu'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Aziz Murat Hatipağaoğlu, Ordu'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hatipağaoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlenen programda, Ordu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ordu halkının, teşkilatın ve tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutlayan Hatipağaoğlu, trafik kazalarının olmadığı, mutluluk dolu bir bayram temennisinde bulundu.

Hatipağaoğlu, yaklaşık bir yıldır yaşanan ekonomik sorunların iyice belleri büktüğünü savunarak, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günler içerisinde çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine bayramlık hediyesi vermek isteyen ailelerin ve büyüklerin önemli bir ekonomik sorunla ve sıkıntılarla karşı karşıya olduğunun farkındayız. Diğer taraftan yine bu Kurban Bayramı'nda dini geleneklerini yerine getirmek isteyen, kurban kesmek isteyen ailelerin de bu kurbanları nasıl keseceğini her gün ve her dakika kara kara düşündüğünün de farkındayız."

AA / Eyüp Elevli - Politika

Aziz Murat Hatipağaoğlu Türkiye Ordu Politika Haberler

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