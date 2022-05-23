TDP Başkanı Sarıgül: 'Yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyorum'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkum yakınlarıyla buluştu. Af çağrısını yineleyen Sargül, "Yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyorum" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkum yakınlarıyla partisinin Fatih İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi. Ailelerin sorunlarını dinleyen Sarıgül, af çağrısını yineledi. Etkinlikte konuşan Mustafa Sarıgül, "Ben ülkemin her köşesini geziyorum. Gittiğim yerlerdeki mahkum aileleri bana öyle dertler ve haksızlıklar anlattılar ki sessiz kalamadım. Benim mahkumlarla eskiden beri yakınlığım vardır. Cezaevlerinden çok mektup alırım. Bana mahkumlardan öyle sorunlar ulaştı ki susup oturamadım. Bu nedenle 9 Nisan'da bir af çağrısı yaptım. Maltepe, Diyarbakır, Sincan, Osmaniye, Bakırköy, Tekirdağ, Zonguldak, Adana, Konya, Ordu, Ümraniye, Kırıkkale, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Samsun cezaevlerine gittim. Buralardan af çağrısını tekrarladım. Bunu yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Türk kültüründe ve İslam dininde annelerin önemini hatırlatan Sarıgül, "Anne olmak zordur. Ama evladı cezaevinde olan bir anne olmak daha da zordur. Evladını demir parmaklıklar arkasında görmek zordur. Analar, görüşe gider evlatlarını görür gelirler ama akılları hep oradadır, gözleri hep arkada kalır. Evlatlar içeride, anneler dışarıda hapistir. Adana'dan Ordu'ya, Diyarbakır'dan Tekirdağ'a kadar 400 bin km yol yaptıysak nedeni budur. Nedeni mahkum analarıdır. Onların gözyaşını dindirmek için yollardayım" şeklinde konuştu.

"Bir ananın hayır duasını alsam o bana yeter"

Af konusuna siyasi olarak değil, vicdani olarak yaklaştığını belirten Sarıgül, "Ben af çıkarmanın kimin işine yarayacağı hesabını asla yapmadım. Ben oy kazanmak için değil, yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyorum. Adalet ve hakkaniyet için af istiyorum. Babasına kavuşan bir yavrunun sevinci, evlat hasreti çeken bir ananın hayır duasını alsam o bana yeter. Adaletsizliğe, haksızlığa uğramış bir kişi için bile hak yerini bulsun o bize yeter. Biz sadece bir af çağrısında bulunmuyoruz. Af çıktıktan sonra suça neden olan ne varsa onları da düzeltelim diyoruz. Kanunlarımızda eksiklik varsa bunları gözden geçirelim. İşsizlikle, eğitimsizlikle, bağımlılıkla mücadele edelim. Sabıka kaydı düzenlemesi yapalım. İş bulmalarına yardım edelim. İş bulana kadar devlet yardımı sağlayalım. Mesleki eğitim verelim. İş kurmak isteyenlere kredi desteğinde bulunalım. Psikolojik danışmanlık hizmeti verelim. Kader mahkumları, dışarı çıkınca temiz ve yeni bir sayfa açmak ister. Ama işi yoksa, geliri yoksa, bağımlıysa ve yardım alamıyorsa nasıl temiz sayfa açacak? Devlet af çıkararak, güçlü ve adil olduğunu, aftan sonra da destek vererek vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu göstermelidir" dedi.

Annelere af konusunu gündemde tutmaya devam edeceğinin sözünü veren Sarıgül, "Eninde sonunda bu konu Meclise intikal edecektir. Türkiye'nin gündemine gelen her af sonunda çıkmıştır. Allah'ın izniyle bu af da çıkacaktır. Bu toplantı vesilesiyle, buradan bir kez daha Türkiye'min vicdanına sesleniyorum. 'Affet Türkiye' diyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika