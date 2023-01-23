TDP Başkanı Sarıgül: 'İsveç Başbakanı'na İncil gönderdim'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İsveç Başbakanı'na İncil gönderdim. Eminim ki onun gereğinin ne olduğunu İsveç halkı da İsveç Başbakanı da anlamıştır" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İsveç Başbakanı'na İncil gönderdim. Eminim ki onun gereğinin ne olduğunu İsveç halkı da İsveç Başbakanı da anlamıştır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Sarıgül'ün gündeminde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve cumhuriyetin 100. yılı yer aldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a İncil gönderdiğini belirten Sarıgül, "Eminim ki onun gereğinin ne olduğunu İsveç halkı da İsveç başbakanı da anlamıştır. Belediye başkanı olduğum dönemde onurla ve gururla camilerimize, cemevlerimize büyük destek verirken kiliselerimizi sinagoglarımızı da kesinlikle unutmadım" açıklamalarında bulundu.

"1923 yılını Cumhuriyet'in 100. yılı olarak ilan edelim"

Bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Sarıgül, "Bütün siyasi partilere çağrımız, gelin 1923 yılını Cumhuriyet'in 100. yılı olarak ilan edelim. Bazen Mevlana yılı diye konuşuluyor. Mevlana da bizim, Hacı Bektaş-ı Veli efendimiz de bizim, Pir Sultan da bizim, Yunus Emre de bizim. Ama cumhuriyet olmasaydı bu toplantıları yapamazdık. Cumhuriyet olmasaydı konuşamazdık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Değişim Partisi'nin parolası tarlada, fabrikada üretim"

Üretime önem verdiğini dile getiren Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi'nin parolası, tarlada fabrikada üretim, kamuda da dürüst yönetimdir. Karada, havada denizde üreteceğiz. Fabrikalarda, tersanelerde, atölyelerde, ofislerde üreteceğiz" dedi. - ANKARA