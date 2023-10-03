TDMMB Başkanı Murat Köse KKTC'de incelemelerde bulundu

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı (TDMMB) ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birlik yönetim kurulu üyeleri KKTC'de incelemelerde bulundu. Köse, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı (TDMMB) ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birlik yönetim kurulu üyeleri KKTC'de incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Köse KKTC İskele Belediyesince 5'incisi düzenlenen "Kültürlerin Kaynaşması" etkinliğine katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Kıbrıs Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar'ı ziyaret eden Köse, TDMMB Onursal Başkanı da olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da kabul edildi.

Kabulde, birliğin yürüttüğü faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar'a bilgi veren Köse, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Köse, şunları kaydetti:

"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a nazik kabullerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) olarak Kıbrıs, bizim milli davamızdır. Uluslararası toplumda KKTC'nin bağımsızlığının tanınması, Kıbrıs Türklerinin bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Bayrağı altında özgürce yaşaması için TDMMB olarak tüm gücümüzle çalışmanın milli görevlerimiz arasına olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Kıyamete kadar, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti kardeşliği. İnşallah.."