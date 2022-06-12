TDBB ile Özbekistan arasında işbirliği protokolü imzalandı - Haberler

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Özbekistan Yükseliş Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TDBB Bursa'da düzenlediği Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı çerçevesinde TDBB ile Özbekistan Yükseliş Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Özbekistan Yükseliş Ulusal Hareketi Başkanı Bobur Mansurovich Bekmurodov ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı. Son dönemde Özbekistan'la ilişkilerin artarak geliştiğine dikkat çeken Başkan Altay, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin tüm başkanları olarak Özbekistan'a Sonbahar'da ziyaret planlamaya çalışıyoruz. Medeniyetimizin başlangıcı olan Özbekistan'ı tüm başkanlarımızın görmesini arzu ediyoruz. Bu işbirliği protokolünün de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özbekistan Yükseliş Ulusal Hareketi Başkanı Bobur Mansurovich Bekmurodov ise, "Etkinliği düzenlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu bizim resmi faaliyetlerimizin başlangıcıdır. Özbekistan'ın üç tarihi kentinin belediye başkanları da etkinliğe katılıyor ve Türkiye'nin tarihi kentleriyle kardeşlik protokolü imzalamayı öneriyoruz. Her şey için teşekkürler" dedi.

Konuşmaların ardından taraflar arasında işbirliğini sağlayacak protokolün imzaları atıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika