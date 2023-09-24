TCG Fatih Fırkateyni UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı tarafından ziyaret edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevine katılan TCG Fatih Fırkateyni'nin, UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuğamiral Dirk Gartner'ın ziyaret ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevine katılan TCG Fatih Fırkateyni'ni, UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuğamiral Dirk Gartner'ın ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UNIFIL görevine katılan TCG Fatih Fırkateynimiz, UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuğamiral Dirk Gartner ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi" denildi.