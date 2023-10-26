TCG Anadolu'nun ziyaret tarihi öteleniyor
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Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Boğaz'daki geçit törenine hazırlanacağı için TCG Anadolu'nun İstanbul Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılacağı tarihin ötelendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Boğaz'daki geçit törenine hazırlanacağı için TCG Anadolu'nun İstanbul Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılacağı tarihin ötelendiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılacak olan TCG Anadolu'nun, Boğaz'daki geçit törenine hazırlanacak olmasından dolayı ziyarete açılma tarihi ötelenmiştir. Halkımızın gemiyi ziyaret edebileceği tarihler yeniden duyurulacaktır."
Kaynak: AA / Politika