TCG Anadolu, Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne aborda oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne "aborda olduğunu" bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gururumuz TCG Anadolu, mavi vatanda göreve devam ediyor. Gemimiz, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında TCG Gökçeada ve TCG Gediz ile birlikte Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne aborda oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamayla birlikte paylaşılan videoda, geminin iskeleye yanaşmasına ilişkin anlar gösterildi.