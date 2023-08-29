TCG Anadolu'dan başarılı Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi atışları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi tarafından gerçekleştirilen Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi atışlarının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisince, "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz tarafından Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi atışları başarıyla gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.