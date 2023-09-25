TCDD, Marmaray'da LGBT kamu spotu paylaşımıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından sosyal medyada Marmaray'da çekilen ve 'LGBT kamu spotu' olarak paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. TCDD tarafından yapılan suç duyurusunda olay hakkında soruşturmanın yapılması ve kamu davası açılması talep edildi.

TCDD sosyal medyada 'LGBT kamu spotu' olarak yayınlanan görüntülere ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. TCDD tarafından yapılan suç duyurusunda söz konusu film için 29 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya reklam filmi olarak izin talep edildiği, Genel Müdürlük tarafından reklam filmi içeriğinin ticari sır olabileceği için daha fazla sorgulanmadığı ve sosyal medyada paylaşılmak üzere trenlerin kullanılmadığı kapalı bir alanda boş bir tren setinde izin verildiği aktarıldı. Suç duyurusunun izin verildiği gibi reklam filmi olarak değil de sözde kamu spotu olarak çekildiği, izinden çok daha sonra 23 Ağustos tarihinde yayınlandığı, dolayısıyla paylaşımın içeriği, zamanı ve paylaşım yapılan platformun hiç birisinin verilen izne uygun olmadığı belirtildi. Yapılan suç duyurusunda bahsi geçen olay hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılması talep edildi.