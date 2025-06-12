TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Toplandı
TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu, Başkanvekili Bülent Tüfenkci öncülüğünde toplandı. Komisyon, Sakarya, Bolu ve Düzce'yi ziyaret edeceğini açıkladı ve bakanlığa iletecekleri raporları hazırladıklarını duyurdu.
TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu toplandı.
TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Başkanvekili Bülent Tüfenkci başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanvekili Bülent Tüfenkci, Sakarya, Bolu ve Düzce'yi ziyaret edeceklerini söyleyerek, kısa raporlarını hazırlayarak bakanlığa ve ilgili kurumlara ilettiklerini, nihai raporlarını da süresi içinde hazırlayacaklarını belirtti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika