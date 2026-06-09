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TBMM'ye ziyaretçi yasağı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin 9 Haziran 2026'daki grup toplantısı öncesinde güvenlik riski nedeniyle Meclis yerleşkesine ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

TBMM'ye ziyaretçi alınmayacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda şunlar kaydedildi: "Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 164'üncü maddesinin birinci fıkrası 'Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür' hükmünü amirdir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 09.06.2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza içtüzüğün mezkür hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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