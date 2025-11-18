Haberler

TBMM'ye 11 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu

Güncelleme:
TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi.

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
