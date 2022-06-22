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TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

AA - Ayşe Şensoy Boztepe - Politika
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TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, şehirleri ve meskenleri yaşlılara saygıyı esas alan bir anlayışla inşa etmenin vazife olarak bilinmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, şehirleri ve meskenleri yaşlılara saygıyı esas alan bir anlayışla inşa etmenin vazife olarak bilinmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Kaya başkanlığında toplandı.

Kaya, bugüne kadar yapılan toplantılarda bakımdan sağlığa, istihdamdan erişilebilir çevreye, hayat boyu öğrenmeden sosyal koruma sistemine kadar her alanda yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların incelendiğini kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık 25 bin yaşlının huzurevlerinde kaldığını belirten Kaya, "Maddi olarak biz ne yaparsak yapalım bir yaşlıya ruh dünyasındaki aile ortamını veremeyiz çünkü her biri farklı bir hayattan gelmekte. Ancak ne olursa olsun hiçbir yaşlımızı da sahipsiz bırakamayız. Bu bizim öncelikle hem vicdani hem hukuki borcumuzdur. Şehirlerimizi ve meskenlerimizi yaşlılarımıza saygıyı esas alan bir anlayışla inşa etmeyi vazife bilmeliyiz." diye konuştu.

Komisyonda, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Önder Değirmenci ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın yürüttükleri faaliyetlerle ilgili sunum yaptı.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Politika

Araştırma İstanbul AK Parti Politika Haberler

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