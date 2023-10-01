Ankara'nın Çankaya ilçesinde TBMM ve bakanlıkların bulunduğu bölgede patlama ve silah sesleri duyuldu. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

TBMM ve bakanlıkların bulunduğu bölgede patlama ve silah sesleri duyuldu

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde TBMM ve bakanlıkların bulunduğu bölgede patlama ve silah sesleri duyuldu.

TBMM'de 28'inci dönem 2'nci yasama yılı, bugün Meclis'te düzenlenecek törenle başlayacak. Tören öncesi TBMM ve bakanlıkların bulunduğu İsmet İnönü Bulvarında sabah saatlerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor. (DHA)