TBMM, TÜRKPA 12. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sınır aşan krizleri güç birliği yaparak kontrol altına alabilirsek 21. yüzyıla gerçek manada damgamızı vuracağız. Bunun için bütün Türk devletlerinin aramızda ve yanımızda olmasına ihtiyaç var" dedi.

TBMM'de düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin 12. Genel Kurulu'nda konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ortak azimle TÜRKPA'yı kurduklarını belirterek, "Meclislerimizi bu ortak çatı altında birleştirdik, kardeş Türk halklarının meclisleri olarak beraber çalışma geleneğimizi kökleştirdik. Bizler yan yana, omuz omuza, sırt sırta dururken; uzun ince bir yolun ortasında geçmiş ve geleceği birbirine bağlıyoruz. Bizleri bir araya getiren kan bağımız, kültürümüz, dilimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Kurumlarımız ve devletlerimiz yakınlaştıkça aslında yalnızca atalarımıza ve torunlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Üzerimize düşen en büyük görev, Türk dünyasının köprülerini çoğaltmak, birbirimize yakınlaşmak ve beraber çalışmaktır. Gelecek on yıllarda, geçmiş on yıllarda yapılanlardan çok daha fazlasını yapmaya, aynı yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şentop, son yıllarda ülkelerinde, çevrelerinde ve tüm yerkürede yaşanan krizlerin gelecek on yıllarda karşımıza çıkacak sınamaların bir yansıması olduğunu söyleyerek, "Dünya çapında gıda, su ve başka ihtiyaçların karşılanmasında daha büyük güçlükler yaşanması beklenmektedir. Bu durum, küresel ve bölgesel dengeleri değiştirebileceği gibi istikrarsızlığa, savaşlara ve büyük nüfus hareketlerine yol açabilir. 'Birlikten kuvvet doğar' sözünde olduğu gibi karşımıza çıkacak güçlüklere ortaklaşa yanıt verebildiğimiz ölçüde güçlü olacağız. Sınır aşan krizleri güç birliği yaparak kontrol altına alabilirsek 21. yüzyıla gerçek manada damgamızı vuracağız. Bunun için bütün Türk devletlerinin aramızda ve yanımızda olmasına ihtiyaç var. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TÜRKPA'da gözlemci üye olmasıyla daha güçlü ve daha kapsayıcı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Medeniyetimizin en eski kaynaklarından bugüne kadar çağlayarak gelmiş dilimiz, örfümüz ve tevhit inancımız aynı atalarımızda olduğu gibi 21. yüzyılda da bizlerin zihninde ve gönlündedir. Bu miras yalnızca kendi hakkımızı savunmak için değil, başka halklar için de adalet istemek, mazlumun yanında olmak gayesiyle bizlere güç vermektedir" ifadelerini kullandı.

Şentop şöyle konuştu:

"Bugün Doğu Avrupa'da yaşanan savaş sona erse bile her beş yılda 400 milyon artan dünya nüfusu ve küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve su kaynakları üzerindeki etkileri gitgide açığa çıkacak bir küresel krizi haber vermektedir. 21. yüzyılda karşımıza çıkabilecek bu köklü sorunlar henüz kapımızı çalmadan tarım altyapımızı ve su kaynaklarımızı içinde bulunduğumuz yüzyılın gereksinimlerine uygun şekilde daha verimli kullanmak ve korumak için hazırlanmalıyız. Gelecek, bizler için yalnız iktisadi değil, toplumsal ve kültürel olarak da imtihanlar getirecektir. Öz kültürümüzü ve medeniyetimizi gelecek nesillere aktarabilmemiz, ancak etrafımızı saran yabancı popüler kültür istilasına yanıt verebilmemize bağlıdır. Aile kurumu ve geleneklerimiz, yabancı ve yapay figürlerin etkisine giren gençlerin kişiliğinde olması gereken yeri alamamaktadır. Bağımsız devletlere sahip olan toplumlar bile bu etkiler karşısında değerlerini kaybederken, farklı devletlerin sınırları içinde yaşayan Türk halkları kendine yabancılaşmak bakımından daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Kırım'da ve başka coğrafyalarda yaşayan Türk halklarının küresel güç mücadelesinin bir piyonu olmasını kabul etmiyoruz." - ANKARA