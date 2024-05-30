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TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı: İsrail'in cinayetlerinin sponsorluğunu yapıyorlar

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TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, İsrail'in cinayetlerine destek veren ABD ve Batılı devletleri eleştirdi.

TBMM Türkiye- Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "İsrail öldürüyor ama zalim İsrail'in yanında olanlar da bu ölümlere destek veriyor. Başta ABD ve Batılı devletler İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail'in arkasında durarak bu soykırıma neden ve ortak olmuş oluyorlar, İsrail'in cinayetlerinin sponsorluğunu yapıyorlar" dedi.

TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının 237'nci gününde devam ettiğini belirterek, "Refah'ta toplanan insanların kaldığı çadırların üzerine İsrail uçaklarından yüzlerce tonluk bombalar yağdırılıyor. Yüzlerce tonluk bombaları atarak çocukları, kadınları, sivil insanları katleden cinayet şebekesinin insanlığın gözü önünde işlediği soykırım, maalesef bir korku filmi izliyor gibi gözlerimizin önünden akıp gidiyor. 'Ben insanım' diyen hiçbir insanın razı olamayacağı bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Turan, "510 milyon kilometrekarelik dünya yüzölçümünün üzerine 365 kilometrekarelik Gazze'yi sığdıramadık, 8 milyar nüfusun içine 2,5 milyonluk Filistinli kardeşimiz fazla geldi. Bu cinayetleri sadece katil Netanyahu ve onun şebekesi işlemiyor. İsrail öldürüyor ama zalim İsrail'in yanında olanlar da bu ölümlere destek veriyor. Başta ABD ve Batılı devletler İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail'in arkasında durarak bu soykırıma neden ve ortak olmuş oluyorlar, İsrail'in cinayetlerinin sponsorluğunu yapıyorlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Hasan Turan İstanbul AK Parti Filistin Türkiye İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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