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TBMM Tatilinde Dijital Mecralar ve Çevre Komisyonları Çalışabilecek

Politika Haberleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM kararlarına göre, Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek. Söz konusu kararlar, Genel Kurulun 14 Temmuz'da yapılan 16'ncı birleşiminde alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararlarına göre, Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

Söz konusu kararlar, Genel Kurulun 14 Temmuz'da yapılan 16'ncı birleşiminde alındı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Politika

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