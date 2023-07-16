TBMM Tatilinde Dijital Mecralar ve Çevre Komisyonları Çalışabilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM kararlarına göre, Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek. Söz konusu kararlar, Genel Kurulun 14 Temmuz'da yapılan 16'ncı birleşiminde alındı.