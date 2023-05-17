TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci tur için destek istedi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoğunluğu yakaladıklarını belirtti.

Seçmenlerin istikrara oy verdiğini kaydeden Kılıç, "Halkımıza 'istikrara devam' dediği için çok teşekkür ediyoruz. Bize duydukları bu güven bize ayrı bir sorumluluk katmıştır. 15 Mayıs sabahından itibaren yine sahalardayız, milletimizle beraberiz. Gezdiğimiz ilçelerde, köylerde Sayın Cumhurbaşkanımıza yine çok büyük ilgi olduğunu görüyoruz. Sahaya göre ikinci tur seçimlerde de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 milyon oy fark atar." ifadelerini kullandı.