TBMM'de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu toplandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutuyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılmasını sağlamak için kurulan 'Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu' toplandı.

TBMM'de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Durgut, "Dünya genelinde çocuk suçluluğuna ilişkin eğilimler suçun niteliğinin değiştiğini, suça sürüklenme yaşının giderek düştüğünü göstermektedir. Uluslararası deneyimler erken müdahale mekanizmalarının, önleyici sosyal politikaların ve veriye dayalı politika üretiminin bu alandaki en etkili araçlar olduğunu, kurumlar arası eş güdümün ise hayati önem taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, Türkiye İstatistik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığımızdan suça sürüklenen çocuklara ilişkin mevcut verilerini, sahadaki uygulama ve hizmet deneyimlerini Komisyonumuzla paylaşmalarını bekliyoruz" dedi.

'12-14 YAŞ GRUBUNDA 98 ÇOCUĞUMUZ CEZA İNFAZ KURUMUNDA HÜKÜMLÜ'

Komisyonda, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı İbrahim Demir de yer aldı. TÜİK Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun, sunumunda, "Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri TÜİK tarafından üretilmektedir. Burada bizim paydaş kurumlarımız, aslında paydaştan da ziyade ortak çalıştığımız kurumlar emniyet ve jandarma. 2020-2024 itibarıyla bakarsak suça sürüklenen çocukların, güvenlik birimine getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2020 yılına göre artmış yüzde 80 civarında ama orada biraz, tabii, yanlılık da var çünkü 2020 yılında pandemi olduğu için orada normalden fazla bir düşüş olmuştu. Aslında trend şu anda biraz stabil olarak seyrediyor olarak görünebilir, yıllık olarak toplam 200 bin olayla biz burada karşılaşmışız. Yaş gruplarına göre baktığımız zaman, zaten tahmin edeceğiniz üzere yaş grupları arttıkça aslında olay sayısının arttığını görüyoruz. Suç türlerine göre baktığınız zaman da burada en fazla yaralama ve hırsızlık nedeniyle çocukların güvenlik birimine getirildiğini görüyoruz, bu çocukların suça sürüklendiğini görüyoruz. Yine, burada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, satmak ve satın almak suçları da biraz artış trendinde olan bir istatistik. 2023 yılı itibarıyla 15-17 yaş grubunda 1297 çocuk, 12-14 yaş grubunda da 98 çocuğumuz ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'GİR-ÇIK YAPILDIĞI ŞEKLİYLE ORTAYA ÇIKAN BİR ALGI DOĞRU DEĞİL'

Ardından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya ve beraberlerindeki heyet sunumlarını gerçekleştirdi. Suça sürüklenen çocuklarda en yaygın suçun sırasıyla uyuşturucu, hırsızlık ve kasten öldürme olduğunu söyleyen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım, "Bugün Türkiye ceza infaz kurumlarında toplam 4 bin 421 çocuğumuz var. Ceza infaz kurumlarımızda bulunan, hükümlü olarak bulunan çocukların ceza infaz kurumlarında ortalama kalma süresi 404 gün, tutuklu olarak bulunan çocukların da ceza infaz kurumlarında kalma ortalama süresi 109 gündür. Bu, çocuklarla ilgili kamuoyunda yanlış algılanan, genelde gir-çık yapıldığı şekliyle ortaya çıkan bir algının çok da doğru olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU BÖLGE EGE BÖLGESİDİR'

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Albayrak ise Cumhuriyet başsavcılıklarında 2025 yılında yıl içinde açılan soruşturmalarda, suça sürüklenen çocuk sayısının 2024 yılına göre yüzde 1,4 oranında azaldığını belirterek, "2024 ve 2025 yıllarında kamu davası açılan soruşturma dosyalarının yaklaşık yüzde 85'i erkek suça sürüklenen çocuklardan oluşmaktadır. Yine, aynı yıllarda kamu davası açılan soruşturma dosyalarının yüzde 74,7'sinin 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklar olduğu görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıklarında 2025 yılında kamu davası açılan dosyalardaki şüphelilerin yüzde 94'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken, yüzde 6'sının yabancı uyruklu olduğu görülmektedir. Yine, aynı 2023- 2024 yıllarında kamu davası açılan soruşturma dosyalarında her 100 bin nüfustaki suça sürüklenen çocuk sayısının en fazla olduğu bölge Ege Bölgesidir" açıklamasında bulundu.