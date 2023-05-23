TBMM Şeref Holünde milletvekilleri kayıtları devam ediyor

ANKARA Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

TBMM milletvekilleri kayıtları devam ediyor. AK Parti Giresun milletvekili Nazım Elmas, huzur ve barış içerisinde geçtiğini söyleyerek, vatandaşların sandığa gitmelerini istedi, Elmas, "İkinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olma noktasındaki milletin teveccühü görüştüğü noktada 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görüp gereksiz yere kaybettiğimiz 15 günü yeni Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımız, milletvekilleriyle bütün siyasi kadrolarla Türkiye yüzyılına yürümeyi arzu etmekteyim" ifadelerini kullandı.

CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygün ve Kırklareli milletvekili Fahri Özkan birlikte geldiler. Öztrak, ikinci, turda adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olacağını iddia etti.

Aygün, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Pazar günü çok önemli bir seçim var. 13 Cumhurbaşkanı olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandıktan çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Özkan seçimlerin hayırlı olmasının dileyerek, "İnşallah Sevgili Genel Başkanımız ülkemize Cumhurbaşkanı olarak hizmet edecek. Hayırlı olsun" diye konuştu.

MHP Gaziantep milletvekili Sermet Atay, hayırlın olmasını diledi. Atay, "Seçim ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin yeniden seçilebilmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarfedip inşallah Pazar günü de yüzümüzün akıyla seçimden çıkıp Türkiye'de istikrarın, terörle mücadelenin ve düzenin tesis edildiği bir devletimizde yeniden siyaset hayatına devam ederiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Bolu milletvekili İsmail Akgül, Bolu'da 54 yıl sonra başarıya ulaştıklarını belirterek, İl Başkanı, gençlik kollarına, hemşerilerine teşekkür etti. Akgül, "Biz zaten kendi seçimimiz tamamlanmasından itibaren sahadaydık. Buradaki işlemlerimizden sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti Mehmet Akalın gazetecilere hediye verdi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023