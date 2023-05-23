TBMM Şeref Holü'nde milletvekilleri kayıtları devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

TBMM'de milletvekillerini kayıtları devam ediyor. AK Parti Giresun milletvekili Nazım Elmas, seçimin huzur ve barış içerisinde geçtiğini söyleyerek, "İkinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olma noktasındaki milletin teveccühü görüştüğü noktada 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görüp, yeni Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız, milletvekilleriyle bütün siyasi kadrolarla Türkiye Yüzyılı'na yürümeyi arzu etmekteyim" ifadelerini kullandı.

CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün ve Kırklareli milletvekili Fahri Özkan birlikte geldiler. Öztrak, ikinci turda adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olacağını iddia etti.

Aygün, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Pazar günü çok önemli bir seçim var. 13 Cumhurbaşkanı olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu sandıktan çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Özkan da seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah sevgili Genel Başkanımız ülkemize Cumhurbaşkanı olarak hizmet edecek. Hayırlı olsun" diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise, "Seçim ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin yeniden seçilebilmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edip inşallah Pazar günü de yüzümüzün akıyla seçimden çıkıp Türkiye'de istikrarın, terörle mücadelenin ve düzenin tesis edildiği bir devletimizde yeniden siyaset hayatına devam ederiz diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül de Bolu'da 54 yıl sonra başarıya ulaştıklarını belirterek, İl Başkanına, gençlik kollarına, hemşehrilerine teşekkür etti. Akgül, "Biz zaten kendi seçimimiz tamamlanmasından itibaren sahadaydık. Buradaki işlemlerimizden sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, İYİ Parti Mehmet Akalın ise gazetecilere hediye verdi. - ANKARA

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023