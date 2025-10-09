TBMM, Sayıştay Üyeleri için Adaylarını Belirledi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için 10 aday belirledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında basına kapalı olarak toplanan komisyon, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından 8, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından 12 olmak üzere toplam 20 isim arasından 10 aday seçti.

Sayıştay meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın ve Eşref Edip Çiçekli ile Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran'ı aday olarak belirledi.

TBMM Genel Kurulu, bu adaylardan 5'ini Sayıştay üyesi olarak seçecek.