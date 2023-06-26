TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank Bıçakçılar Çarşısı'nı ziyaret etti

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı Bıçakçılar Çarşısı'nı ziyaret etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı Bıçakçılar Çarşısı'nı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Varank, Belediye Başkanı Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Gürkan, bıçakçı esnafıyla sohbet ederek, bayramın hayırlı ve bol kazançlar getirmesi dileğinde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bursa'nın potansiyeli yüksek dediğimiz bir özelliği de bıçakçılık. Bıçakçılık, Bursa'da tarihsel olarak güçlü bir sektör. Bugün de esnafımızı ziyaret ettik. Ben de bu vesileyle hem esnafımızın hem de tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Aktaş da Bursa'nın pek çok özelliği bünyesinde barındırdığını, bıçağın da kentin önemli markalarından biri olduğunu ifade etti.

Bursa bıçağının hak ettiği değere ulaşabilmesi ve artık endüstriyel bir ürün olarak bütün dünya pazarlarında var olması adına büyük gayret sarf ettiklerini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Öncelikle Bıçakçılar Derneğimiz ve konunun tüm taraflarıyla bir araya gelerek geçen sene İspanya'dan başlayan süreci, bu sene Fransa'daki fuarla gerçekten zirveye çıkardık. Yine düzenlediğimiz festivalle beraber de sektörü daha üst düzey noktaya taşıdık. Bugün de bayram öncesi esnaflarımızı geziyoruz, selam veriyoruz. Bu manadaki düşünce ve önerilerini alıyoruz. Ben inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde rakamlar çok daha ciddi hale gelecek. Esnafımızın belki bir miktar uzaklaştığı bu sektörün çok daha iyi noktalara taşınacağına yürekten inanıyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum."