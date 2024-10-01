TBMM Resepsiyonunda Bahçeli ve Özel Kısa Süre Sohbet Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kısa süre sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından verilen TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya gelerek tokalaştı. Bahçeli ve Özel, ayaküstü kısa bir süre sohbet etti.