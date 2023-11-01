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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülüyor

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporları görüşülecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.