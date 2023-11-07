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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyonda, bakanlık ve diğer ilgili kurumların bütçe ve raporları ele alınacak.