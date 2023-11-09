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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülüyor

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Anonim Şirketinin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.