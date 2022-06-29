TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ek göstergeye ilişkin kanun teklifinde, emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ek göstergeye ilişkin kanun teklifinde, emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ek göstergeye ilişkin kanun teklifinde, emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge kabul edildi. AA / Ertuğrul Subaşı - Politika Politika Haberler

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