TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ek göstergeye ilişkin kanun teklifinde, emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge... - Haberler

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ek göstergeye ilişkin kanun teklifinde, emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge...

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ek göstergeye ilişkin kanun teklifinde, emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ek göstergeye ilişkin kanun teklifinde, emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ek göstergeye ilişkin kanun teklifinde, emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge kabul edildi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

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