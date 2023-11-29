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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ekonomi Kanunları Görüşülüyor

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmelerine başladı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyon, dün kabul edilen teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler yapıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Dün toplam 33 maddesi kabul edilen teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler yapılıyor.

Kaynak: AA / Politika

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