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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ekonomi Kanunları Görüşülüyor

29 Kasım 2023 11:20 Son Güncelleme: 11:22 Abone Ol

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmelerine başladı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyon, dün kabul edilen teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler yapıyor.