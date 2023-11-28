TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi Görüşüldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 33 maddesi kabul edildi. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 33 maddesi kabul edildi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, son yıllarda neredeyse bütün tekliflerin "torba yasa" olarak karşılarına çıktığını belirterek, "AKP ve MHP iktidarı son süreçte bunu fazlasıyla yapıyor. Bu şekilde hukuk mantığı açısından aslında kabul edilmesi mümkün olmayan torba yasama tekniğini yasamanın yeni normali olarak karşımıza çıkarıyor. Bu son derece yanlıştır." dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 80 maddelik teklifte en çok görülen düzenlemenin, Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin artırılması ile parlamentonun devre dışı bırakılması olduğunu öne sürdü.

Şevkin, birbirine benzemeyen, ilgisi olmayan onlarca maddenin yer aldığı teklifin karmakarışık olduğunu savunarak, "Seçim Kanunu ile ilgili iki maddenin, tam da yerel seçimler öncesi bu torbada yer alması düşündürücü. Teklifin 2'nci maddesine baktığımız zaman burada bir şartsız teminatla bir gemi serbestisi verilmesi sorunlu bir madde olarak görünüyor. Şartsız teminat gösterilmesi halinde gemi serbest bırakılacak. Yine 8'inci maddeye baktığımızda Cumhurbaşkanına yüzde 0'dan yüzde 100'e artırma yetkisi veriliyor. Cumhurbaşkanı başka bir partiden de olabilir; bu artırma yetkisinde yandaş şirketlere nasıl tavır sergileyeceğiyle ilgili nasıl bir teminat var?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, teklifin 12 maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek, söz konusu maddelerin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sosyal medya fenomenlerine yönelik düzenlemenin olumlu olduğunu ifade ederek, "Kazançların vergilendirmesinde bunlar tamamen kayıt dışıydı, şimdi yüzde 15'lik sabit bir vergi getiriliyor. Ben bunun artırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bunun en az kurumlar vergisi kadar artırılması gerekiyor." dedi.

Özlale, sosyal medya üzerinden yapılan ürün ve hizmet satışları için daha net, daha basit ve denetimi daha yüksek bir vergi sistemi oluşturulması gerektiğini kaydetti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifte, Cumhurbaşkanına verilen bazı yetkilerin daha önce Bakanlar Kurulu'na verildiğine dikkati çekerek, "Burada yeni bir vergi koyulması da söz konusu değil. Vergiyi ancak kanunla koyarız. Bunda hemfikiriz ama uygulamayı uzatma konusunda, yürütme yetkisi Anayasaya göre Cumhurbaşkanında." ifadelerini kullandı.

"Haziran ayına kadar KKM'nin sonlanması bizim de arzumuz"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Cumhurbaşkanına verilen yetkilerle ilgili eleştirilere katılmadıklarını; mevcut, onlarca kanunda Cumhurbaşkanının yetkisiyle ilgili düzenlemeler bulunduğunu ve Anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Hava yolu firmalarının uçak kiralaması konusundaki düzenlemeye de değinen Özkaya, "Sadece kiralama ihtiyacı olduğu dönemde kiralama yapılacak. Yabancı bir şirketten ancak Türk şirketleri kiralayabilecek ve 2 nokta arasında yolcu, yük ve posta taşımacılığını Türk şirketleri yapacak. Burada paranın yurt dışına gitmesi söz konusu değil. Yerli ve milli bir düzenleme yapıyoruz." dedi.

Kur korumalı mevduat uygulamasıyla ilgili eleştirilere değinen Özkaya, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız bu kur korumayı bitirmeye doğru gidiyor, azalıyor. Devlet bunun bir anda çıkmasını değil, bir kademe içinde çıkmasını arzu ediyor. İnşallah, haziran ayına kadar bunun sonlanması bizim de arzumuz. Buradaki oranların artırılmasıyla sayın Cumhurbaşkanımıza verilen yetki... Belki onların artırılarak buradan daha hızlı bir çıkışı temin etme açısından da faydalı olacaktır."

Komisyonda teklifin 33 maddesi kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, teklifin 33'üncü maddesinin kabul edilmesinin ardından komisyonun çalışmalarına yarın saat 11.00'de devam edeceğini söyledi.