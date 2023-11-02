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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyonda ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün raporları da ele alınacak.