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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.