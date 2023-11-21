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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2024 bütçesi görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyonda Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların bütçe, kesin hesap ve raporları ele alınacak.