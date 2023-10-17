TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 12. Kalkınma Planı görüşmeleri başladı

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 12. Kalkınma Planı'nın görüşmelerine başladı. Muş, planın Meclis'e sunulmasının ardından hızlı bir şekilde gündeme alındığını belirtti. Görüşmeler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayacak.

12. Kalkınma Planı'nın görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, kalkınma planlarının Meclis'te görüşülmesine ilişkin sürecin, kanunla düzenlendiğini ifade ederek, 16 Ekim'de sunulan 12. Kalkınma Planı'nın, aynı gün Komisyona havale edildiğini anlattı.

12. Kalkınma Planı'nı, 24 saat geçmeden gündeme aldıklarını dile getiren Muş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla başlayacak görüşmelere, 5 gün ara verileceğini, daha sonra ise bölümler itibarıyla Plan'ın görüşmelerinin yapılacağını söyledi. Muş, 12. Kalkınma Planı'nın ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nın sunumuna başladı.