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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplandı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda yapılacak değişiklik teklifi için toplandı. Komisyon, AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla kanun teklifini görüşüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda Yapılacak Değişiklik teklifi için toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Osmaniye Milletvekili Seydi Gürsoy imzalı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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