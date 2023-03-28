TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son toplantısını yaptı

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, 27'nci yasama döneminin son toplantısını gerçekleştirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 27'nci yasama döneminin son toplantısını dün gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 saat süren toplantıda, en düşük emekli maaşı, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve geçici işçilerle ilgili düzenlemeleri de içeren 'İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edilerek, Genel Kurul'a havale edildi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, çok yoğun bir dönemin sonuna gelindiğini belirterek, "Gelecek dönem inşallah, Meclisimiz yine demokratik bir şekilde yapılacak seçim sonucunda teşekkül edecek, komisyonlar oluşacak. Şimdiden yeni oluşacak Plan Bütçe Komisyonu'na, başkanına, üyelerine kolaylıklar diliyorum" dedi.