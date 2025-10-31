Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye diye ortaya koyduğumuz çabalar, bütün bölgenin terörsüz hale gelmesinin de önünü açmaz mı? Bunun için her birimizin fedakarca bu çalışmalara destek vermemiz lazım" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Görüşmelerde Sayıştay bütçeleri komisyon tarafından kabul edilirken, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanunu teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmede konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Değerli arkadaşlar yüzde 52 civarında bir artış buraya bütçeye koyduk. Ümit edelim ki bunu harcamayız. Meselenin aslı şudur herhangi bir yeri güzelleştirmek, herhangi bir yere tefrişatı artırmak falan değil. Meclisimizin fevkalade büyük bir mekan sorunu olduğunu ben her gün yaşıyorum. Bir grup yeni bir grup kurulduğunda Yeni Yol Partisi grubu kurulduğunda gruba nasıl nerede yer vereceğiz konusu biliyorsunuz bir sorun haline geldi. Hakikaten bütün iyi niyete rağmen yer bulamadığımız için dolayısıyla meclisimizin belki 40-50 yıl mekan sorununu çözebilecek yeni bir bina yapılmasıyla ilgili düşünce faslında, henüz projelerde ortada olmayan bir proje. Beraber yaparız projesini gösteririz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sermaye giderindeki artışın 5 milyar TL olduğunu belirterek, bunun 3 milyarının bina yapımı için ayrılmış ihtiyati pay olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Cari transferlerden bir tek sivil toplum kuruluşuna bir ödeme yapılmamıştır ve yapılmayacaktır. Zaten böyle bir şey söz konusu olamaz. Burası önceki yıllarda da olduğu gibi. Önceki dönem milletvekillerimizin sağlık harcamaları cari transferler yoluyla karşılanıyor. Onun vermiş olduğu rakamı da tam söyleyeyim. 3 milyar 170 milyon liralık bir sağlık giderleri söz konusudur" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin şunları kaydetti:

"Bu komisyonu ben kurmadım. Bu komisyon siyasi partilerden biri hariç 11'inin genel başkanlarının, parti yönetimlerinin uygun görmeleriyle, desteklemeleriyle ve katılımlarıyla kuruldu. Bakın bir günde de kurulmadı. Başta Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Özgür Özel, DEM Parti'nin eş genel başkanları, Yeniyol Partisi'nin başkanları olmak üzere grup başkanları olmak üzere yapılan görüşmeler, konuşmalar sonucunda oluşmuş olan bir komisyondur. Bütün partiler burada elinin taşın altına koydu. Herkes burada bu sorunun çözülebilmesi için üzerine ne düşüyorsa bu tarihi sorumluluğu yerine getirmek için gayret sarf ettiler. İnşallah sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Şunu ifade etmek isterim. Arkadaşlar 102. yılını kutladığımız bir Cumhuriyetten bahsediyoruz. 102 yılın 50 yılı terörle geçti. On binlerce bu ülkenin insanı öldü, genç yaşta öldü. 2013 yılında üniversiteden bir grup arkadaşımızla yaptığımız çalışmada o günün rakamlarıyla terörün Türkiye'ye maliyeti 1.3 trilyon dolardı. Alternatif maliyetleriyle birlikte. Şimdi en az bunun iki katıdır. Terörsüz Türkiye diye ortaya koyduğumuz bu çabaları yine birçok arkadaşımız ifade etti. Bütün bölgenin terörsüz hale gelmesinin de önünü açmaz mı? Bunun için her birimizin fedakarca bu çalışmalara destek vermesi lazım."

Diyarbakır'da okuduğu dizilere alakalı konuşan Kurtulmuş, "Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nde yaptığım konuşmanın sonunda yaptığım söylediğim Kürtçe sözler anonim sözlerdir. Herhangi bir şaire ait değildir. Herhangi bir divanda yer almamaktadır. Anonim Kürt halkının bildiği dizelerdir. İki, üç dizedir. Şimdi bunu ben orada söylüyorum. Ne diyor? El ele, gönül gönüle hep beraber barış ve birlik içinde yaşayalım. Bu sözün, herhangi bir kimseye zararı var mıdır? Dolayısıyla bu sözün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sosyal medya hesabından yayınlanmış olması da ayrı bir polemik konusu yapılmamalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi sosyal medya hesabından resmi başkanlık hesabından şimdiye kadar benim dönemimde de benden önceki dönemlerde de 100'ün üstünde Türkçe'nin dışında dilde yayın yapılmıştır" dedi. - ANKARA