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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonun bugünkü toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin yanı sıra diğer kurumların bütçe ve kesin hesapları da görüşülecek.